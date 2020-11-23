شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.