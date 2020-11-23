شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية ينفي حدوث اجتماع بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأنباء التي زعمت حدوث لقاء بين ولي العهد الأمير نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأنباء التي زعمت حدوث لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان و مسؤولين إسرائيليين. وأكد وزير الخارجية أن المسؤولين في الاجتماع كانوا أميركيين وسعوديين فقط. وفي وقت سابق التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي، وقاموا باستعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها

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