شكرا لمتابعة خبر عن موعد تطبيق الضمان الاجتماعي الجديد على المستحقين المسجلين وقت نفاذ النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر استمرار تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد لمدة لا تزيد على سنتين. كشفت مصادر استمرار تطبيق نظام ‎الضمان الاجتماعي الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام الجديد لمدة لا تزيد على سنتين. وأضافت المصادر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستقوم خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد عليهم. وفي وقت سابق، قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد نظام الضمان الاجتماعي الجديد والذي سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن قام مجلس الشورى بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد حيث أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة.

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