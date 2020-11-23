شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 445 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 343,816 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5796 حالة.

وفي السياق نفسه، أشار متحدث الصحة، إلى أن هناك 6.3% انخفاض الحالات الحرجة المصابة بكورونا في هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الأوضاع في المملكة مستقرة ومطمئنة، و"نرصد اتجاهات إيجابية تبشر بخير" .

وأوضح ‏متحدث الصحة، أنه لا يمكن التوصل إلى لقاح لكورونا واعتباره قابلا للاستخدام إلا بعد توفر 3 أمور: أن يكون فعالا وقادرا على صد الفيروس، وأن يكون آمنا دون أعراض جانبية، وأن تعتمده الجهات المعنية بمنح التراخيص.