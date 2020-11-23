شكرا لمتابعة خبر عن السفير الأمريكي بالرياض: الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى المملكة دائمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد السفير الأمريكي لدى المملكة، جون أبي زيد، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج دائمًا إلى المملكة.
وقال “أبي زيد”: “المملكة لديها رؤية 2030 وإيران لديها رؤية 1979 ومن يقول لا نحتاج المملكة لأننا ننتج نفط يكفينا هذا القول لا يُجدي”.
وأضاف : المملكة القديمة ليست المملكة التي تواجدت بها منذ عامين، إنها مكان مختلف إنها مكان يفكر بالمستقبل ولا يسترجع الماضي”.
وتابع : في المملكة يديرون مركزًا لاستهداف التهديدات والتمويلات الإرهابية، وهو ذا منفعة كبيرة لمحاربة التطرف.
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