شكرا لمتابعة خبر عن شكاوى بشأن وضع لفظ الجلالة على الأكياس والعبوات رغم القرار الوزاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبلت وزارة التجارة، شكاوى تتعلق بوضع أسماء لفظ الجلالة على الأغلفة والأكياس، مما استدعى الوزارة إلى إصدار تعاميم جديدة تحذر من الاستمرار بمخالفة القرار؛ حيث أصدرت خطابا إلى جميع القطاع الخاص للتحذير من عدم الوقوع في هذه التجاوزات.

وجاء ذلك نظراً لورود عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات المعرضة للامتهان، وكذلك صدور تعميم وزير الداخلية رقم 12/‏‏99553 المبني على خطاب المفتي العام للمملكة المتضمن بأن اللجنة الدائمة للإفتاء درست وضع أسماء الله عز وجل وصفاته في أماكن متعددة معروضة للامتهان وأفتت بمنع ذلك تكريماً وتعظيماً لأسماء الله عز وجل.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة كانت قد تلقت في عام 2013 خطابا من مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه المكلف بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن ما ورد لهم من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض لقيام العديد من المتاجر بكتابة أسماء الله الحسنى على الأكياس.