بالفيديو.. معركة حامية بين جملين ومواطنون يتدخلون بالعصى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تطور العنف بين جملين في إحدى مناطق المملكة لمعركة حامية حتى كاد أحدهما أن يقتل الآخر . تطور العنف بين جملين في إحدى مناطق المملكة لمعركة حامية حتى كاد أحدهما أن يقتل الآخر . وأظهر مقطع فيديو إشتباك الجملين حيث قام أحدهما بلي رقبة الآخر والضغط عليها ، فيما اضطر مواطنون لإستخدام العصى لفك الإشتباك الغريب . كما أظهر الفيديو استمرار الضرب والنداء على الجملين حتى تمكن الرجال من إنهاء الموقف .

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