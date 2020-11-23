شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مقطوعة موسيقية لأوركسترا صينية مُهداة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر السفير الصيني في المملكة تشن وي تشينغ، اليوم الاثنين، جزءا من مقطوعة موسيقية لأوركسترا صينية، مهداة إلى المملكة.

وكان سفير الصيني في المملكة، قد هنأ حكومة خادم الحرمين الشريفين، على نجاح قمة العشرين.

وقال عبر حسابه في تويتر: نهنئ المملكة على نجاح قمة مجموعة العشرين بفضل الرعاية الكريمة التي قدّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقدّر لها جهودها العظيمة في رسم مستقبلٍ رغد للبشرية جمعاء.