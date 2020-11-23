موقف الجهاد الإسلامي من زيارة نتنياهو للسعودية

أصدرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين تصريحا صحفيا بعد زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للسعودية واجتماعه مع ولي العهد محمد بن سلمان في مدينة نيوم .

نص التصريح كما وصل وكالة سوا الاخبارية

تصريح صحفي

ندين بشدة استقبال "نتنياهو" في السعودية

تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو في السعودية.

إن هذه الزيارة السرية التي كشفت عنها وسائل الإعلام الصهيونية تعتبر سقوطاً سياسياً و ردة عن الثوابت وخيانة للقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وللمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، الذي يخطط نتنياهو و حكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.

وإن مثل هذه الزيارة والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية سيشجع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة.



إننا نحذر من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 8 ربيع الآخر 1442هـ، 23 نوفمبر 2020م