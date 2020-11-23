إصابات كورونا الجديدة بالسعودية.. وزارة الصحة تعلن الخريطة الجديدة

سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت الرياض عدد الإصابات بتسجيل 46 حالة، وتلتها جدة ومكة المكرمة بتسجيل 18 حالة بكل منهما.

وسجلت الدمام 14 حالة، وينبع 13، وسجلت المدينة المنورة وحائل 11 حالة بكل منهما، فيما سجلت نجران 10 حالات وعنيزة 9، وبريدة 8، والمبرز 6، وخميس مشيط 5، وسجلت الظهران وتبوك 4 حالات لكل منهما، وسجلت الهفوف وأبها 3 حالات والدلم 3 حالات لكل منهم.

وانحصرت الإصابات بحالتين فقط في كل من: بني حسن، الأسياح، المذنب، وعيون الجواء، والقريات وظهران الجنوب ومحايل عسير ورجال ألمع والجبيل والخبر وفيفاء ووادي الدواسر.

واقتصرت الإصابات على حالة واحدة فقط في كل من: المخواة والعيص ووادي الفرع ومهد الذهب والبدائع ورياض الخبراء وعقلة الصقور والقنفذة والطائف وبقيق وبية والريث ولكامل وخليص وبدر الجنوب والدوادمي والخرج والمجمعة والسليل والزلفى وحوطة بني تميم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355489 حالة، وتم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343816 حالة، فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5796 حالة.

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