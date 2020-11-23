الأمير فيصل بن فرحان ينفي مزاعم لقاء ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، المزاعم المتداولة حول اجتماع مزعوم بين سمو الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع»، ومسؤولين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية «خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر»: «اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لم يحدث مثل هذا الاجتماع، وكان المسؤولون الوحيدون الحاضرون أمريكيين وسعوديين».

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت، اليوم الاثنين، بأن نتنياهو التقى مع ولي العهد، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية، أمس الأحد.

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