أخبار السعودية اليوم.. هبوط أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات الاثنين، والقبض على عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين، الموافق 23 نوفمبر 2020م منها: هبوط أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات الاثنين، والقبض على عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال، والأرصاد تنبه: أتربة مثارة وأمطار رعدية على أجزاء من منطقة تبوك.

هبوط أسعار الذهب بالسوق السعودية في تعاملات الاثنين.. تعرَّف على قيمة التراجع

بعد أيام من الارتفاع، انخفضت أسعار الذهب في السعودية بشكل طفيف للغاية، اليوم الاثنين، الموافق 23 نوفمبر 2020م رغم صعود أسعار الذهب عالميًا نتيجة ضعف الدولار.

تسبب تدني مدى الرؤية.. الأرصاد تنبه: أتربة مثارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاثنين، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

بالفيديو.. عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال.. والأمن يُلقي القبض عليهم

أوضحت وزارة الداخلية أن رجال «دوريات الأمن» يتميزون بالسرعة في مباشرة الجريمة، وضبط الجناة، مشيرة إلى قصة ضبط مجموعة من الأشخاص اقتحموا محلات تجارية لسرقتها بالرياض.

بالفيديو.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد حالات إصابات العمل وقيمة التعويضات المالية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنواع الإصابات التي تندرج تحت بند إصابة عمل.

المنصات الرقمية لـ«سكني» تقدم 31 ألف خدمة يومية خلال الأسبوع الماضي

أظهر تقرير إحصائي حديث عن المنصّات الرقمّية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان زيادة أعداد الخدمات التي قدمها البرنامج خلال الأسبوع الماضي للمواطنين بمتوسط يومي 31 ألف خدمة، بهدف تسهيل إجراءات التملك والإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها موقع وتطبيق «سكني» بشكل إلكتروني مُيسر، وتشمل (التمويل المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية من خلال مخططات «سكني»، والتمويل الذاتي لمن يمتلكون أراضي).

تنبيه هام من «الزكاة والدخل» لأصحاب المنشآت التجارية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن تنفيذ فرق التفتيش الميداني التابعة لها 3.626 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة امتثال المكلفين للأنظمة الضريبية، والحد من التعاملات التجارية المخالفة.

صندوق الاستثمارات العامة يحذر من الاحتيال الإلكتروني.. ومغردون يستعرضون مواقف مثيرة

حذر صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة من الاحتيال الإلكتروني المتمثل في أي تواصل ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

«المرور» يوضح شروط إجراء التفويض على السيارة

أوضح المرور السعودي، الشروط الواجب توافرها لإتمام إجراء عملية تفويض على السيارة.

أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح قمة العشرين

هنّأ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح قمة الرياض لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية.

«نيوم» يعلن منح 55 منحة لدراسة صناعة الأفلام.. إليك رابط التقديم

أعلن مشروع نيوم، تقديم منح للمواهب السعودية، لدراسة صناعة الأفلام والحصول على شهادة وكذلك الحصول على الماجستير.

«تعليم نجران» يعلن موعد إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أنه سيتم غدًا الثلاثاء، إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر ٢٠٢٠م.

رياح وأتربة على محافظات مكة.. و«الأمانة» تواصل رفع كفاءة شبكة تصريف السيول

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، تنبيهًا، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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