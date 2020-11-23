مركز العمليات الأمنية (911) يستقبل أكثر من 1.3 مليون اتصال من مكة والرياض

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية (1,349,159) اتصالًا خلال ربيع الأول من العام الجاري 1442هـ، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار عبر أنظمة آلية متطورة.

ففي منطقة الرياض استقبل المركز (746,587) اتصالًا، بينما استقبل في منطقة مكة المكرمة (602,572) اتصالًا، تنوعت بين حوادث مرورية وحرائق والإبلاغ عن بيع ونقل الحطب المحلي، إضافة إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويقوم على تقديم الخدمة في منطقتي مكة المكرمة والرياض، كوادر بشرية متخصصة من رجال ونساء وبعدة لغات، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض دشن مؤخراً، ويخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ويستفيد منه أكثر من (8) ملايين مواطن ومقيم وزائر؛ حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد (911)، ويأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام «المرور- القوات الخاصة لأمن الطرق- دوريات الأمن»، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء، مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

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