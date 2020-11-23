تسبب تدني مدى الرؤية.. الأرصاد تنبه: أتربة مثارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن الحالة تشمل تبوك ومحافظة تيماء، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة مكة المكرمة تضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية.

وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الخرمة ، والموية ، وتربة، ورنية) مشيرة إلى أنها تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً. وتشل محافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع) .

ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة جيزان ومحافظة فرسان، والأجزاء الساحلية، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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