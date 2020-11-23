صندوق التنمية الزراعية يحدِّد شروط تمويل استيراد الحطب

حدد صندوق التنمية الزراعية شروط الحصول على خط ائتماني من البنك التجاري لغرض استيراد الحطب من خلال اعتماد مستندي يعاد تمويله على ألا تتجاوز مدة الضمان 12 شهرًا.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عبر موقعه الإلكتروني أن البرنامج يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية من خلال دعم المنتج المستورد، وفتح المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع في مزاولة هذا النشاط.

وكذلك تذليل العقبات للحصول على الاعتماد المستندي والاستفادة من خدمات البنوك في مجال استيراد الحطب، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

شروط الحصول على قرض استيراد الحطب

ومن شروط الحصول على تمويل استيراد الحطب: السجل التجاري مضافًا إليه نشاط استيراد الحطب، وفاتورة عرض (غير مسددة) للحطب المراد استيراده، و تعبئة نموذج طلب، وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، وفقا لصندوق التنمية الزراعية.

وبعد تقديم طلب الحصول على القرض من خلال منصة الخدمات الإلكترونية وتقديم الضمانات، يتم دراسة الطلب عن طريق صندوق التنمية الزراعية، وإرسال الطلب إلى البنك لمراجعة الطلب مع إرفاق الموافقة المبدئية من قبل الصندوق.

في حال تمت الموافقة من قبل البنك يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية من خلال إرسال خطاب بالموافقة النهائية موضحاً المبالغ والشروط، ثم دفع رسوم الطلب، يتم توقيع عقد مخصص لضمان إقراض استيراد الحطب بين المقترض والصندوق، يتم إشعار البنك بموافقة الصندوق النهائية لمنح خط الاعتماد وإعادة التمويل للمقترض.

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