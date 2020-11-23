بالصور.. «الحياة الفطرية» يطلق 27 من ظباء الريم في متنزهين بالرياض والقصيم

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إطلاق مجموعة من ظباء الريم في المتنزهات الوطنية بمنطقتي الرياض والقصيم.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، يطلق المركز عددًا من ظباء الريم في المنتزهات الوطنية بمنطقتي القصيم والرياض.

وأضاف أنه أطلق اليوم الإثنين، في متنزه القصيم الوطني (7) من ظباء الريم، بينما سيطلق غدًا الثلاثاء في متنزه الجرعاء بمحافظة شقراء في منطقة الرياض، (20) من ظباء الريم.

وتابع المركز قائلًا: إنه بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في القصيم، ومدير مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالثمامة، ومدير متنزه القصيم الوطني، تم إطلاق (٧) من ظباء الريم في المتنزه، وحضر الإطلاق عددٌ من الجمعيات الأهلية المهتمة بالحياة الفطرية في المنطقة.

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