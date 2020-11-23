«الصحة» تعلن تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 445 حالة ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355489 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343816 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5796 حالة.

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