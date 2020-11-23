تشمل المواهب السعودية فقط..
أعلن مشروع نيوم، تقديم منح للمواهب السعودية، لدراسة صناعة الأفلام والحصول على شهادة وكذلك الحصول على الماجستير.
وذكر نيوم –عبر تويتر- أنه سعيًا لتطوير الإبداع، تقدم بالشراكة مع الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون، 50 مقعدًا للمواهب السعودية للحصول على شهادة صناعة الأفلام، بالإضافة إلى 5 منح أخرى لدراسة الماجستير.
وأشار مشروع نيوم، إلى أن التقديم متاح عبر الرابط التالي:
اقرأ أيضًا:
بـ10 شروط.. تفاصيل الالتحاق بدفعة شركة نيوم لتأهيل الكوادر الوطنية
«نيوم» تطلق مبادرة لتأهيل 6000 متدرب للعمل في مشروعاتها
كانت هذه تفاصيل خبر «نيوم» يعلن منح 55 منحة لدراسة صناعة الأفلام.. إليك رابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.