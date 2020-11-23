«نيوم» يعلن منح 55 منحة لدراسة صناعة الأفلام.. إليك رابط التقديم

أعلن مشروع نيوم، تقديم منح للمواهب السعودية، لدراسة صناعة الأفلام والحصول على شهادة وكذلك الحصول على الماجستير.

وذكر نيوم –عبر تويتر- أنه سعيًا لتطوير الإبداع، تقدم بالشراكة مع الكلية الوطنية للأفلام والتلفزيون، 50 مقعدًا للمواهب السعودية للحصول على شهادة صناعة الأفلام، بالإضافة إلى 5 منح أخرى لدراسة الماجستير.

وأشار مشروع نيوم، إلى أن التقديم متاح عبر الرابط التالي:

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