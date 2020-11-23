«تعليم نجران» يعلن موعد إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات

عن شهر نوفمبر 2020..
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أنه سيتم غدًا الثلاثاء، إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات لشهر نوفمبر ٢٠٢٠ م.
وذكر تعليم نجران، عبر حسابه على تويتر، أن المكافآت والإعانات تشمل الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، والقرى النائية، وتعليم الكبيرات، وأبناء الموفدين للتدريس بالخارج.
من جهة أخرى، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم نجران، سراء الشهراني، في ختام مؤتمر «خطوة نحو طفولة أفضل في ظل جائحة كورونا» أهمية تمتع الأطفال بحقوقهم، وحرص الإدارة على تقديم الحلول والمقترحات ليتمتعوا بطفولة أفضل.
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