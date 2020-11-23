بالفيديو.. عصابة تسطو على 32 محلًا بالرياض ويسرقون 357 ألف ريال.. والأمن يُلقي القبض عليهم

أوضحت وزارة الداخلية أن رجال «دوريات الأمن» يتميزون بالسرعة في مباشرة الجريمة، وضبط الجناة، مشيرة إلى قصة ضبط مجموعة من الأشخاص اقتحموا محلات تجارية لسرقتها بالرياض.

ونشرت الوزارة -عبر تويتر- فيديو يوضح جهود رجال الأمن في تعقُّب الجريمة، قائلة إنه في الساعة السادسة صباحًا، ورد بلاغ من أحد المواطنين باقتحام شخص لمحله التجاري وسرقته، واستمر المجرمون في سرقة محلات تجارية أخرى مغلقة.

وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ وتطويقه، وتبين أن الجريمة تشابه جرائم مماثلة وردت عنها بلاغات خلال الأيام الماضية.

وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم، وبدأ رجال الأمن في تتبع الجناة الذين تبين أنهم يستخدمون سيارة مسروقة في عمليات السرقة لإبعاد الشبهات عنهم.

ونجح رجال الأمن في إلقاء القبض على الجناة، وكان بحوذتهم أدوات الاقتحام والمضبوطات، وأقروا بارتكابهم 32 جريمة سرقة، وبلغ إجمالي سرقاتهم 357 ألف ريال.

#مهمة_أمنية



رجال "دوريات الأمن" ، سرعة في مباشرة الجريمة .. وضبطها.@security_gov pic.twitter.com/gWv3CLCwhP — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 23, 2020

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