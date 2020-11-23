المملكة السعودية تسجل رقماً مبشراً بإصابات كورونا

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 355,489 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5,796 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 343.816 حالة.