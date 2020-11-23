- 1/3
- 2/3
- 3/3
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم (الاثنين)، في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاضٍ سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب، التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد.
وذكر "ساركوزي" البالغ 65 عاماً أنه "يتوجّه إلى المحكمة بروح قتالية"، في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير، وفقاً لـ"فرانس 24".
واعتبر الرئيس الأسبق الذي يدافع عن براءته أن "هذه القضية هي فضيحة ستسجل في التاريخ".
ويواجه "ساركوزي" الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، رهنًا بالمخاطر الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، وطلب إرجاء قدمه "أزيبير" البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 03:52 PM
يواجه "ساركوزي" عقوبة السجن 10 سنواتفرنسا تحاكم رئيسها الأسبق بتهم فساد واستغلال نفوذ
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم (الاثنين)، في قضية فساد مسماة "قضية التنصّت" إلى جانب محاميه وقاضٍ سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب، التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد.
وذكر "ساركوزي" البالغ 65 عاماً أنه "يتوجّه إلى المحكمة بروح قتالية"، في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير، وفقاً لـ"فرانس 24".
واعتبر الرئيس الأسبق الذي يدافع عن براءته أن "هذه القضية هي فضيحة ستسجل في التاريخ".
ويواجه "ساركوزي" الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وستكون المحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، رهنًا بالمخاطر الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، وطلب إرجاء قدمه "أزيبير" البالغ من العمر 73 عاماً لأسباب صحية.
، فرنسا تحاكم رئيسها الأسبق بتهم فساد واستغلال نفوذ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحاكم رئيسها الأسبق بتهم فساد واستغلال نفوذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.