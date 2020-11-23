السعودية | مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 32 طنًا من السلال الغذائية للنازحين من صعدة إلى حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:23 مساءً, 23 نوفمبر 2020 م المناطق- الرياض قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 32 طنًا و 100 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .

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