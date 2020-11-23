شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء برلمانات الخليج يقرون تشريعات طارئة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

رأس رئيس مجلس الشورى د. عبد الله آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم باستضافة مملكة البحرين–عبر تقنية الاتصال المرئي-.

وأقر رؤساء البرلمانات الخليجية خلال الاجتماع موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وتأكيد أصحاب المعالي على ضرورة استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ضم وفد المجلس الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية أ.محمد المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية د.إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية د.طارق الشمري، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.