شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان: توطين 220 وظيفة إشرافية وهندسية وفنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت جامعة جازان توطين 220 وظيفة من وظائفها الفنية والهندسية والإشرافية ضمن عقود التشغيل والصيانة، بتوظيف كوادر سعودية مؤهلة في شتى المجالات.

وأضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني أن توطين الوظائف بالجامعة جاء تفعيلا لخطط وجهود الجامعة الخاصة برفع نسبة التوطين بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إعداد خطة توطين شاملة، وعقد العديد من ورش العمل لمناقشة آلية التوطين وشرح أدلته الإجرائية وبيان سياسات التوظيف الفنية، وإستراتيجية خاصة بمعالجة قضايا توظيف القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبين أن الجامعة عملت مع العديد من الجهات التدريبية والتعليمية على اختيار مرشحين وخريجين من ذوي المؤهلات والتخصصات المناسبة، ما أسهم في توطين هذه النخبة من شباب وشابات الوطن في عدد من الوظائف الهندسية والفنية والتقنية والإشرافية، مؤكدا سعي الجامعة وعملها المتواصل لتوطين الوظائف بنسبة 100% في التخصصات الفنية والتقنية بما يعزز الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالجامعة حسين قصادي أن نسبة توطين وظائف الإشراف الفني والميداني بالجامعة بلغت 100%، ونسبة توطين المهندسين 70%، فيما بلغت نسبة توطين وظائف العاملات 54%، ونسبة توطين الوظائف الفنية 51%.