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يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها الإنارة.
ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.
وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة وأجهزة التكييف وغسالات ومجففات الملابس والثلاجات والمجمدات وسخانات المياه والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).
ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.
وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:53 PM
في حال عدم مطابقة بيانات الملصق.. يمكن استعمال خاصية الإبلاغ آلياً"لتبقى": تطبيق "تأكد" يُسهم في التحقق من صحة "بطاقة الطاقة" للإنارة
يهدف تطبيق "تأكد" إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ومنها الإنارة.
ويعمل التطبيق الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.
وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة وأجهزة التكييف وغسالات ومجففات الملابس والثلاجات والمجمدات وسخانات المياه والمركبات والإطارات والإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).
ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.
وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.
، "لتبقى": تطبيق "تأكد" يُسهم في التحقق من صحة "بطاقة الطاقة" للإنارة ،
المصدر : الخليج 365
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