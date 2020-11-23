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أغلقت شركة المياه الوطنية ست محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة، وحولتها لنظام الانحدار الطبيعي بالجاذبية.
وأعلنت الشركة، بذلك، اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة إلغاء محطات الرفع القديمة في أحياء البغدادية وغليل وبني مالك والبلد بالمحافظة، وربطها مباشرة بأنفاق الصرف الصحي الجديدة المنفذة، بغرض رفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة بالمحافظة، وزيادة كفاءة الأنظمة القائمة، والقضاء على التلوث البيئي في الشبكة، ورفع الضرر عن سكان هذه الأحياء.
وذكر رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن إلغاء المحطات يأتي ضمن جهود الشركة وخططها الاستراتيجية لخفض الطفوحات بالأحياء المذكورة، والاستجابة لشكاوى العملاء من انبعاث الروائح بمواقع المحطات الملغاة، فضلاً عن خطورة مواقع هذه المحطات القديمة التي أنشئت منذ أكثر من 25 عامًا في وسط تقاطعات شوارع حيوية وتجمعات سكنية، إضافة إلى لرفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا التي ستسهم في تحقيق كفاءة مالية كبيرة بالعمليات التشغيلية.
وقال "الغامدي" إن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وفق معايير الجودة والأداء، ومخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل لخدمات المياه بالقطاع الغربي، للارتقاء بجودة الخدمات البيئية واستدامتها، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء وفق رؤية المملكة 2030م.
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:51 PM
في سياق جهود رفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة بالمحافظة"المياه الوطنية" تغلق 6 محطات رفع لمياه الصرف الصحي في أحياء بجدة
أغلقت شركة المياه الوطنية ست محطات قديمة لرفع مياه الصرف الصحي بمحافظة جدة، وحولتها لنظام الانحدار الطبيعي بالجاذبية.
وأعلنت الشركة، بذلك، اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة إلغاء محطات الرفع القديمة في أحياء البغدادية وغليل وبني مالك والبلد بالمحافظة، وربطها مباشرة بأنفاق الصرف الصحي الجديدة المنفذة، بغرض رفع مستوى الخدمات البيئية المقدمة بالمحافظة، وزيادة كفاءة الأنظمة القائمة، والقضاء على التلوث البيئي في الشبكة، ورفع الضرر عن سكان هذه الأحياء.
وذكر رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن إلغاء المحطات يأتي ضمن جهود الشركة وخططها الاستراتيجية لخفض الطفوحات بالأحياء المذكورة، والاستجابة لشكاوى العملاء من انبعاث الروائح بمواقع المحطات الملغاة، فضلاً عن خطورة مواقع هذه المحطات القديمة التي أنشئت منذ أكثر من 25 عامًا في وسط تقاطعات شوارع حيوية وتجمعات سكنية، إضافة إلى لرفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيًا التي ستسهم في تحقيق كفاءة مالية كبيرة بالعمليات التشغيلية.
وقال "الغامدي" إن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، وفق معايير الجودة والأداء، ومخرجات المخطط الاستراتيجي الشامل لخدمات المياه بالقطاع الغربي، للارتقاء بجودة الخدمات البيئية واستدامتها، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء وفق رؤية المملكة 2030م.
، "المياه الوطنية" تغلق 6 محطات رفع لمياه الصرف الصحي في أحياء بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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