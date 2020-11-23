محمد بن مسعود - الدمام - الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:44 PM الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان لدى المملكة نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان لدى المملكة استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.

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