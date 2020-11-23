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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أن عددًا من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات، قد أصبن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت دائرة "الجنسية والجوازات" في وزارة الداخلية البحرينية، إن عددًا من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة، أصبن بفيروس "كورونا".
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابات وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد وصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البحرين إلى 85,705، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض 338، وفق ما أورد موقع "وورلدميتر" المتخصص في متابعة تطورات الوباء في دول العالم.
فيروس كورونا الجديد
23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:40 PM
اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج الحالاتالبحرين: إصابة عدد من المحتجزات بكورونا
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، أن عددًا من المحتجزات بسبب مخالفات التأشيرات، قد أصبن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت دائرة "الجنسية والجوازات" في وزارة الداخلية البحرينية، إن عددًا من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة، أصبن بفيروس "كورونا".
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابات وتعزيز الإجراءات الاحترازية في الموقع.
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد وصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البحرين إلى 85,705، فيما بلغ عد الوفيات جراء المرض 338، وفق ما أورد موقع "وورلدميتر" المتخصص في متابعة تطورات الوباء في دول العالم.
، البحرين: إصابة عدد من المحتجزات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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