محمد بن مسعود - الدمام - حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 554 شخصاً سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة. 23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:38 PM حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 554 شخصاً الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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