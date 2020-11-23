شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تشتمل على 2,400 جاكت كبير، و 2،400 جاكت صغي، و 2،400 بلوفر كبير، و 2،400 بلوفر صغير، و 2،400 بطانية كبير، و 2،400 بطانية صغير، استفاد منها 1،200 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.