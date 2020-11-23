شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 92 طنًا أغذية لمتضرري السيول في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 92 طنًا و 127 كيلو غرام من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في قرية "خيبرو" بمنطقة "سانقر"، ومنطقة "عمركوت" بمحافظة "سيمارو" التابعة لإقليم "السند" في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد من إجمالي التوزيع 5,166 فردًا.
ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للأشقاء في باكستان.
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