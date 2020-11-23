تعليم عسير يكرم 19 طالبة متفوقة

2020-11-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

كرّمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، تسع عشرة طالبة تفوقن في الأنشطة العلمية على المستوى الوطني، وذلك بحضور مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ومساعده للشؤون التعليمية سفر البريدي، وعدد من مشرفي ومشرفات النشاط الطلابي وأولياء الأمور بمقر بيت الطالب بأبها.

وأثنى الجوني في كلمة له بهذه المناسبة على الجهود المبذولة من قبل إدارة النشاط لدعم وتحفيز الطالبات للإبداع والتميز لا سيما في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مستقبل الوطن يكمن في منافسة وتألق أبنائه وبناته في شتى المجالات على المستوى الوطني والعالمي، مقدمًا التهنئة للطالبات الفائزات على هذه الإنجازات ومدارسهن وأولياء أمورهن على الدعم والمساندة وصولًا إلى تحقيق النجاح والتألق.

من جانبها ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام عسيري أن المجالات التي حققن فيها الطالبات مراكز متقدمة وميداليات على المستوى الوطني شملت المجال العلمي، ومسابقة “موهوب” المرحلة الثانية، والتصاميم والتقنية، ومسابقة “الكانجارو”.



