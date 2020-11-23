شكرا لقرائتكم سعر برميل برنت يرتفع 2.20 % بعد نجاح قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-23 سعر برميل برنت يرتفع 2.20 % بعد نجاح قمة العشرين متابعات الخليج 365 - متابعة شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً ملحوظاً مع ختام فعاليات قمة العشرين الاستثنائية برئاسة المملكة العربية السعودية، والتي بعثت برسائل طمأنة للعالم أجمع بشأن الاقتصاد وجائحة كورونا والمستقبل. وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة 2.20 %، ما يعادل 0.99 دولار أمريكي، ليصل إلى 45.95 دولارًا للبرميل. وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.91 %، ليصل سعره إلى 43.23 دولارًا أمريكيًا.



كانت هذه تفاصيل خبر سعر برميل برنت يرتفع 2.20 % بعد نجاح قمة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.