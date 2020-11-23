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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1200 حقيبة شتوية للنازحين في مأرب
متابعات الخليج 365 - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,200 حقيبة شتوية للنازحين في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، تشتمل على 2,400 جاكت كبير، و 2،400 جاكت صغي، و2،400 بلوفر كبير، و2،400 بلوفر صغير، و2،400 بطانية كبير، و 2،400 بطانية صغير، استفاد منها 1،200 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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