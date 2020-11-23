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تقنية الأحساء تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم
للفصل التدريبي الثاني
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من العام 1442هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية والذي يستمر إلى يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .
وأوضح عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني، أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي هي: قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات – دعم فني -شبكات) وقسم التقنية الإدارية (محاسبة – إدارة مكتبية)، إضافة إلى تخصص ميكانيكا السيارات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية، وتخصص التبريد والتكييف، في حين برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي يشمل تخصص إدارة مكتبية، شبكات، صيانة الآلات الميكانيكية، تبريد وتكييف.
وأشار إلى أهمية مراعاة المتقدم للدقة في تعبئة الطلب وإرساله آلياً وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، منوهاً إلى أن المتقدمين في الفصل الدراسي الأول ولم يتم قبولهم عليهم إعادة التسجيل لهذا الفصل، مهيباً بالمتقدمين الاطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب.
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