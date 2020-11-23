شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة متهور عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-23 ضبط قائد مركبة متهور عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة قام بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل لقيادته المركبة بسرعة عالية. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”. وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة متهور عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.