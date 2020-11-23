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ضبط قائد مركبة متهور عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف

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2020-11-23

ضبط قائد مركبة متهور عرض حياته وحياة الآخرين للخطر بالطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد مركبة قام بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل لقيادته المركبة بسرعة عالية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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