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سعود الطبية: لا تتناولوا المضادات الحيوية دون وصفات طبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية على أهمية عدم تناول المضاد الحيوي دون وصفة طبية، وعدم الإلحاح على الطبيب في طلب المضاد الحيوي، كذلك عدم تناول المضادات الحيوية الخاصة بالزكام والبرد والأنفلونزا بدون استشارة طبية.
ونوهت المدينة على لسان مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي تزامنًا مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، أنها تهدف لرفع وعي المجتمع للطريقة المثلى لاستخدام المضادات الحيوية والأضرار المترتبة للاستخدام الخاطئ لها وآثارها السلبية على المقاومة الميكروبية وصحة الإنسان والحد من تكون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.
وشددت البريكي على ضرورة الابتعاد عن تناول مضاد حيوي لشخص آخر والحذر من مضاعفة الجرعة الفائتة وعدم تناولها إذا كان وقت تناول الجرعة التالية قريبًا، وفي حال نسيان الجرعة تناولها في أقرب فرصة، وأخيرًا لا بد من الالتزام بموعد تناول المضادات الحيوية.
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