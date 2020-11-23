شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تنشر فيديو القبض على عصابة لصوص محترفة بالرياض في مهمة أمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الداخلية عن إحدى مهمات أبطال دوريات الأمن التي تكللت بالنجاح بعد القبض على عصابة لصوص محترفة بالرياض .
وأوضح فيديو بعض لقطات الجريمة التي سجلتها كاميرات المراقبة ، وأبلغ عنها صاحب محل في السادسة صباحاً ، حيث يظهر المجرمون أثناء عمليات السرقة في أكثر من محل .
وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهم الذين اعتمدوا على سيارة مسروقة لإبعاد الشبهة عنهم ، وتم القبض عليهم في كمين محكم .
كما تم العثور على أدوات الإقتحام والمضبوطات ، وأقروا بإرتكاب 32 جريم وتم العثور على 357 الف و280 ريال وأدوات السرقة بحوزتهم .
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