شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يناشد بتوعية الأطفال بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، بضرورة توعية الأطفال بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة. ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، بضرورة توعية الأطفال بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة. وأكدت إدارة "المرور" أنه ‏من المهم توعية النشء بالسلوكيات الصحيحة أثناء تواجدهم في المركبة، حتى لا تؤثر تصرفاتهم على تركيز القائد، مما قد يتسبب بحوادث مرورية.

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