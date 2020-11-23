شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شلالات رملية تتشكل بفعل الأمطار شمال حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشف مقطع فيديو، عن مشهد مهيب لشلالات رملية تتشكل شمال مدينة حائل بعدما جرفت مياه الأمطار الغزيزة الكثبان الرملية خلال الأمطار الاخيرة التي هطلت شمال المنطقة. كشف مقطع فيديو، عن مشهد مهيب لشلالات رملية تتشكل شمال مدينة حائل بعدما جرفت مياه الأمطار الغزيزة الكثبان الرملية خلال الأمطار الاخيرة التي هطلت شمال المنطقة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن حالة مطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، والتي تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة، حائل.

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