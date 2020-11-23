شكرا لمتابعة خبر عن المسند يتوقع "حالة مطرية رابعة" شاسعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، استقرارًا جويًا عامًا، يسبق "حالة مطرية رابعة" واسعة شاسعة، مشيرًا إلى أنها قد تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى مطلع ديسمبر.

وأوضح المسند أنه الحالة تشمل نطاق تأثيرها معظم مناطق المملكة، ومتوقع أن يكون للغربية والجنوب الغربي الحظ الأوفر".

وتابع: "العاصفة المدارية جاتي تجثم فوق خليج عدن اليوم، وتتجه غربًا، وربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة، متوقع أن تدفعها ناحية أجواء السعودية نهاية الأسبوع؛ لتكون وقوداً للحالة المطرية 4 الواسعة والشاسعة.