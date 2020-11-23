شكرا لمتابعة خبر عن "الخضيري" يوجه نصائح هامة مع قلة الشعور بالعطش في الشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات نصائح هامة في فصل الشتاء مع قلة الشعور بالعطش .

وأكد " الخضيري " أن شرب الماء هام وضروري ولا يقل أهمية في الشتاء عن الصيف ، مؤكداً أنه هام للصحة ولكل الأعمار ، وله فوائد صحية هامة .

وكشف " الخضيري " أن بعض المشاكل الصحية كالإمساك والصداع والخمول تكون نتيجة لقلة شرب الماء ، وأنه يجب شرب لترين الى ٣ لتر باليوم الكامل .