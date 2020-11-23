شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المصلح" يوضح مدى صحة الصلاة إن مرت المرأة أمام المصلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم الصلاة إذا مرت المرأة أمام المصلي وما إذا كان يجب إعادتها .
وقال "المصلح " في لقاء معه ، أنه إذا مرت المرأة على المصلي سواء أكان رجل أو إمرأة فإنه ينقص الأجر ، ولا يجب إعادة الصلاة سواء كان المصلي رجل أو امرأة .
وأضاف أن هذا المذهب عند جمهور العلماء أي أغلبهم ، وأن المقصود بـ"قطع الصلاة " نقص الأجر وليس إستئنافها .
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