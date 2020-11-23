شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير "الشرقية" يدشن مشروع اللوحات الإلكترونية بمدن حاضرة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): دشن سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية ( VMS ) بحضور سمو نائبه ووزير الشؤون البلديةوالقروية . دشن سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز مشروع أنظمة اللوحات الإلكترونية ( VMS ) بحضور سمو نائبه ووزير الشؤون البلديةوالقروية . وأظهر مقطع فيديو افتتاح المشروع الذي يضم 60 لوحة بمدن حاضرة الدمام والتي تستخدم لعرض رسائل عن زمن الرحلة وحوادث الطريق وغيره من المعلومات التي تهم سائق المركبة . ويأتي ذلك ضمن مشروعات الأمانة التي تتركز على الإستفادة من التكنولوجيا في المرور والمدن الذكية لتحسين الوضع المروري بالمنطقة وتسهيل الوصول لأي جهة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمير "الشرقية" يدشن مشروع اللوحات الإلكترونية بمدن حاضرة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.