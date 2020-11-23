نتنياهو يلتقي بن سلمان في السعودية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، عن انطلاق طائرتين من مطار بن غوريون إلى السعودية أمس الأحد، تزامنا مع اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأضافت القناة 12 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين، هم ركاب الرحلات المجهولة التي أقلعت أمس (الأحد) من مطار بن غوريون إلى المملكة العربية السعودية ، بالتوازي مع زيارة بومبيو للمملكة ولقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما توقعت القناة أن يكون هذا أيضًا سبب تأجيل اجتماع مجلس الوزراء بشأن كورونا المقرر عقده أمس.

وأوضحت القناة أن بومبيو يقوم حاليًا بجولة في الشرق الأوسط.، وخلال لقائه مع بن سلمان غادرت طائرتان مجهولتان من إسرائيل وهبطتا في مدينة نيوم، حيث أقلعت الرحلة الأولى في الساعة 6 صباحًا وعادت إلى إسرائيل في الساعة 3 مساءً. بعد ساعات قليلة ، في تمام الساعة 19:40، وأقلعت رحلة أخرى من مطار بن غوريون وعادت إلى إسرائيل في منتصف الليل.

وأشارت القناة إلى أنه في البداية، قرر مكتب نتنياهو عدم التعليق على الأخبار، ولكن أصبح من الواضح فيما بعد أن ركاب الرحلات هم نتنياهو ورئيس الموساد كوهين.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكية قد صرح الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني ورئيس الوزراء نتنياهو، بالقول: "نأمل أن يكون هناك المزيد من الاتفاقات في وقت لاحق، بالإضافة إلى الاتفاقيتين الموجودتين الآن".

وكان رئيس الموساد يوسي كوهين قد صرح في وقت سابق أن هناك جهدًا كبيرًا للغاية في الساحة السعودية، وهناك ضغوط كبيرة للتوصل إلى اتفاق معهم. وزعم كوهين "يبدو أنهم ينتظرون الانتخابات في الولايات المتحدة لتقديم" هدية "للرئيس المنتخب".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد أن بلاده تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشرط إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة.