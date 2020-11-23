سفير الصين بالرياض: السعودية نالت احترام وتقدير العالم بإدارتها قمة العشرين

عبر حسابه بتويتر
أكد سفير الصين بالرياض، تشن وي تشينج، أن المملكة نالت احترام العالم وتقديره بإدارتها لقمة العشرين.
وقال السفير الصيني عبر حسابه على تويتر: «أرسل لي صديقي رسالة نصية من الصين، مفادها أن الجائحة غير مسبوقة في هذا العام، وقد حققت المملكة العربية السعودية نجاحًا استثنائيًّا في رئاسة أجندة مجموعة العشرين عبر المؤتمرات الافتراضية، وأعجب صديقي بها كثيرًا. وأؤيده في رأيه، فلقد نالت المملكة احترام وتقدير العالم».
يُشار إلى أن السفارة الصينية تحتفي اليوم الإثنين، بمرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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