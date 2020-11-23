وزير التعليم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح قمة العشرين

أكدت دور المملكة في قيادة العالم لمواجهة كورونا..
رفع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين.
وقال آل الشيخ، عبر حسابه على تويتر: «نرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- بنجاح قمة الرياض لقادة دول مجموعة العشرين، وتأكيد دور المملكة في قيادة العالم لمواجهة جائحة كورونا خلال عام استثنائي، وفخرنا بما تحقق للإنسانية من مبادرات ومنجزات غير مسبوقة؛ لاغتنام فرص القرن الواحد والعشرين».
وانتهت أمس الأحد، أعمال الدورة الـ15 من قمة قادة مجموعة دول العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والتي استمرت على مدى يومين متتالين.
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