«الجهني» يتوقَّع حالة مطرية غزيرة الهطول بهذه المناطق.. ويحدِّد أيام بدايتها ونهايتها

توقع الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني، حالة مطرية تتسم بغزارة الهطول خلال الأيام المقبلة.

وقال الجهني، عبر تويتر عن التحديثات: لا تزال مبشرة ومحذرة لحالة مطرية تتسم بغزارة الهطول واتساع رقعة السحب الممطرة، والبداية من آخر ساعات ليل الأربعاء ونهايتها يوم السبت المقبل.

وأشار الجهني، إلى أن الحالة المطرية، ستكون متبوعة بحالة ارتدادية أخرى.

وأوضح، أن المناطق التي ستشملها الحالة المطرية، هي المنطقة ما بين رابغ وحتى القنفذة، مرورًا بـ«ثول وجدة والشعيبة والليث».

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