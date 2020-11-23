«أمن الطرق» يضبط 20 شاحنة محملة بحطب محلي في 6 مناطق

ضبطت قوات أمن الطرق، في ست مناطق، 14 مواطنًا وستة مقيمين ونازحين، و20 شاحنة محملة بالحطب المحلي ومعدة بغرض البيع.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق «الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة»، تمكنت من ضبط (14) مواطنًا و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية وآخر من الجنسية البنغالية ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، كما ضبطت 20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع، في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح العقيد الشويرخ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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